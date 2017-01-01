İlkokullar bilim şenliği düzenledi
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman 5. Eğitim Bölgesi İlkokulları Bilim Şenliğinde öğrencilerin birbirinden ilginç eserleri sergilendi.
Borsa İstanbul İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen 5. Eğitim Bölgesi İlkokulları Bilim Şenliğine Altınşehir İlkokulu, Borsa İstanbul İlkokulu, Toybelen İlkokulu, 100. Yıl İlkokulu ve 3 özel okul katıldı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz ve çeşitli okul müdürlerinin katılımı ile bilim şenliğinin açılışı yapıldı.
Öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde yaptıkları bilimsel eserler şenliğe katılanların ilgisine sunuldu. Öğrenciler yaptıkları eserleri tanıttı. Büyük beğeni toplayan eserler gün boyu sergilendi.
(AHM)
25.05.2017 17:13:45 TSI
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