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Sungurlu MYO mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sırasıyla okul birincisi Busenur Hançerli, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu Belediye Başkan vekili Ahmet Yılmaz, Kaymakam Mitat Gözen birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Sungurlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi bir gösteri yaptı.

Törende okul birincisi Busenur Hançerli, ikinci Büşra Tekbıyıkoğlu ve üçüncü Nursena Naz, kendilerine hediye edilen altınları Belediye Başkan Vekili Ahmet Yılmaz'dan, diğer hediyeleri ise Kaymakam Mitat Gözen ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'den aldılar.

Mezun olan öğrenciler keplerini hep birlikte havaya atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar.

(SŞ-BÖ)



25.05.2017 17:14:23 TSI

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