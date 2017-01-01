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KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, öğrencilere ve ailelerine seslenerek, "Evlatlarınız için üniversite hayatı boyunca yaptığınız fedakarlıkların bilincinde olarak, onların en iyi şekilde yetişmesi için çalıştık. Mezuniyet sonrasında öğrencilerimizin uzmanlık alanlarında kendi kapasitelerini fark ederek başarılı olacaklarına inancımız ve güvenimiz tamdır. İki yıllık eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz birikimi daha da geliştirmek ve toplum yararına sunmak ancak sizlerin bireysel çalışma ve çabaları ile mümkündür" dedi.

Rektör Akgül, "Teknik Bilimler içerisinde yer alan her disiplin kendine has özellikleri olan, üretkenliği ve yenilikçiliği sürekli gerekli kılan alanlardır. Hiçbir zaman var olanla yetinmeyin, sürekli güncel, gelişmeye açık, dinamik ve alanında yenilikçi yaklaşımlar içerisinde bulunmaya gayret edin. Bu mezuniyetin tüm hayallerinizin ve beklentilerinizin gerçekleştiği bir yaşamın başlangıcı olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.



"Yaşamdan, zorluklardan ve çalışmaktan korkmayın"

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Oktay Talaz ise, mezuniyet törenlerinde karmaşık duyguların bir arada yaşandığını hatırlatarak, "Bugün yaşamınızın bir dönemini kapatıp yeni bir döneme başlıyorsunuz. Yaşamdan, zorluklardan ve çalışmaktan korkmayın. Üniversitemizde iyi bir donanıma sahip oldunuz. Öğrenmenin bir ömür boyu sürdüğünü unutmayın. Bundan sonraki iş hayatınız yaşamınızın büyük bir kısmını kapsayacak. Bu aşamada yapacağınız işi aşkla yapmanız gerekiyor. Aşkla yapmadığınız işler size de ülkemize de fayda getirmez. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu birincisi Sevgi Kapusız yaptığı konuşmada, çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Bugüne kadar bizlerden beklenen iyi bir evlat ve başarılı bireyler olmamızdı. Şimdi ise bu özelliklerimize iyi birer vatandaş olmayı eklemek zorundayız. Özgür düşünceye fırsat veren bir üniversitede okuduğumuz için şanslıyız. Verdiği eğitimlerle bizleri hayata hazırlayan okulumuzun bize sunduğu fırsatların karşılığını mezun olduktan sonra vermek istiyoruz. Başarımda katkısı olan aileme ve bütün hocalarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet programı yüksekokul öğrencilerinin müzik dinletisiyle devam etti. Daha sonra okulu dereceyle bitiren öğrenciler Sevgi Kapusız, Seher Kapusız ve Rabia Uyanık'a plaketleri verildi ve okul birincisi Sevgi Kapusız, mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Mezuniyet töreni, bölüm birincilerine ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Ardından öğrenciler, öğretim elemanlarının elinden diplomalarını alarak hep birlikte havaya keplerini fırlattı.

Törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

(MD-AH-Y)



25.05.2017 17:14:30 TSI

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