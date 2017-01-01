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Van'da 'İşaret Dili' kursu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 'İşaret Dili' kursu tamamlandı.

Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerine yönelik verilen kursun sonunda sertifika töreni düzenlendi. Burada konuşan kuruluş müdürü Cemal Tarhan, meslek elemanları ve hizmet alımı personellerinin işaret dili kursuna katılımlarını sağladıklarını belirterek, "Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile sağlıklı iletişim kurulması ve verilen hizmetin kalitesinin arttırılması planlanmaktadır. Özellikle engelli evde bakım hizmetleri başvuru denetimlerinde, EKPSS sürecinde, işitme ve konuşma engelli müracaatçılarının kendilerini ifade etme ve anlaşmada yaşadıkları iletişim engelleri, verilen kurslarla birlikte aşılması gerekir" dedi.

Konuşmanın ardından sertifikaların dağıtımı yapıldı.

(MSA-Y)



25.05.2017 17:14:49 TSI

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