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Çevik kuvvet polislerinden gerçeği aratmayan tatbikat

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:15
Çevik kuvvet polislerinden gerçeği aratmayan tatbikat
Çevik kuvvet polislerinden gerçeği aratmayan tatbikat

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet polis ekiplerince düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.
Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan fuar alanı bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği bir grup eylemci yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüş yapmak isteyen ellerinde sopalar olan eylemcilere çevik kuvvet polisleri yürüyüş için izin vermeyince eylemciler polis kalkanlarına sopalarla saldırdı. Bir süre polis kalkanlarına vuran eylemcilere gaz bombaları atıldı. Atılan gaz bombaları sonrasında etrafı çevrilen eylemciler tek tek gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi.
Bir başka gösteride ise tatbikat gereği yüzleri maskeli eylemciler yola döşedikleri barikatları, araç lastiklerine benzin dökerek ateşe verdi. Eylemciler yaptıkları barikatları ateşe verdikten sonra ellerindeki havai fişekleri ve molotof kokteyllerini çevik kuvvet polis ekiplerine ve TOMA araçlarına fırlattı. Nefes kesen tatbikat emniyet müdürlüğüne ait dronlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çevik kuvvet polisleri tatbikat gereği kendilerine havai fişek ve molotof atan eylemcilere ilk olarak TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale edildi. Sıkılan tazyikli suyun hemen ardından çevik kuvvet polisleri eylemcileri tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemciler daha sonra polis otobüsüne bindirilerek emniyete götürüldü.
Gerçekleştirilen tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Bugün çevik kuvvet şube müdürlüğümüz tarafından bir tatbikat icra edildi. Hepinizin de gördüğü gibi gerçekten çok başarılı profesyonelce hazırlanmış ve iyi bir şekilde uygulanan tatbikat izledik. Çevik kuvvet şube müdürlüğümüzün kendilerine verilen ve ya verilecek olan bütün görevleri en iyi şekilde yapmak adına ne kadar hazır olduğunu hepimiz birlikte gördük" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-HA-Y)

25.05.2017 17:15:09 TSI
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