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Alaplı'da yağlı güreş heyecanı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen yağlı güreşler heyecanla izledi.

Alaplı güreş sahasında düzenlenen müsabakalarda 15 boyda yaklaşık 230 sporcu kıran kırana bir mücadele sergiledi. Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, Bu yıl ilkini yaptığı yağlı güreş müsabakalarını bundan sonra her yıl yapacaklarını söyledi. Amaçlarının tüm genç pehlivanları bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Uğuz, "Alaplı yağlı güreşleriyle pehlivanlarıyla bilinen ve anılan bir yerdir. İlçemizde bir çok pehlivan yetişmektedir. Kulüp olarak hem İlçemizdeki genç pehlivanlarımızı hemde Bartın,Sakarya,Kocaeli,Düzce İlerindeki genç pehlivanları bir araya getirerek güzel bir spor organizasyonu yapmaktı.İlkini yaptığımız yağlı güreşler çok güzel oldu. Katılan ve güreşçileri izlemeye gelen tüm güreş severlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'de, "Başta Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz ve kulüp yöneticilerine gençlerimizin spora yönlendirilmesine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler geçmişimizi bugüne taşıyorsunuz. Töremizi, geleneklerimizi yansıtıyorsunuz. İşte ata sporumuz yağlı güreşle hem bu geleneği yaşatıyorsunuz, hem de er ne demek, meydan ne demek dünyaya gösteriyorsunuz. Bu geleneği yaşatan Aktif Gençlik ve Spor Kulübüne tekrar teşekkür edip şükranlarımı sunuyorum" dedi. Gün boyu süren güreşlerde çeşitli kategorilerde dereceye giren pehlivanlara madalyalar verildi. Zorlu mücadelenin ardından Alaplı er meydanında şampiyon, finalde rakibini mağlup eden Mustafa Bayram oldu.

(EY-RFK-Y)



25.05.2017 17:15:27 TSI

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