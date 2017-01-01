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Rektör Çomaklı, Jandarma Bölge Komutanı Alpar ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Bölge Komutanı Alpar'ı Rektörlük binası girişinde karşılayan Çomaklı, Alpar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2016'da Konya'dan Erzurum'a Bölge Komutanı olarak atanan Tümgeneral Alpar'a Üniversite hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bölgesine ve çevre ülkelerine hizmet eden Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olduğunu ifade ederek, gerçekleştirilen projelerden bahsetti.

Atatürk Üniversitesinin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Alpar ise, ülkeye ve topluma hizmet konusunda Atatürk Üniversitesini önemli bir kurum olarak gördüğünü ifade etti. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin Erzurum ekonomisine katkı sağladığını belirten Tümgeneral Alpar, Erzurum'un daha da büyüyüp gelişmesi için gelecekte bu öğrencilere ihtiyacı olacağını söyledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı, Bölge Komutanı Alpar'a çeşitli hediyeler takdim etti.

(ERZ-AT-Y)



25.05.2017 17:15:45 TSI

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