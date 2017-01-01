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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesinde oturan 78 yaşındaki Şehriye Erol'dan sabah saatlerinde haber alamayan yakınları eve gitti. Yakınlarının zile basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca olay yerine çağrılan çilingir yardımı ile kapının açılması sonrası Erol'un hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu ambulansa ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede Şehriye Erol'un hayatını kaybetti belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(YE-ÖK-Y)



25.05.2017 17:16:10 TSI

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