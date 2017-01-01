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Burhaniye'de yeşil alanlara otomatik sulama sistemi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, parkların ayısını artırmak için yoğun bir caba içine giren Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanların sulanması için de otomatik sistem kurdu. Saip Hoca Bulvarı'nda çalışmalarını sürdüren ekipleri takip eden Park ve Bahçeler Müdürü İlker Omar Demiray, sistemin yüzde 90 dolayında tamamlandığını söyledi.

Şehit Turhan Bayraktar Parkındaki yenileme çalışmalarını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüjleri de çiçeklendirdi. Bu güne kadar tankerle sulama yapılırken, otomatik sulama sistemi kurmak için başlatılan çalışmalarda da sona gelindi. Saip Hoca Bulvarında çalıştıklarını anlatan Müdür İlker Omar Demiray, "Yeşil alanların artırılması için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu alanların sulanmasında tankerleri kullanıyorduk. Bu da özellikle bulvarlarda sıkıntıya neden oluyordu. Geçtiğimiz yıldan itibaren tüm yeşil alanlara otomatik sulama sistemi kurmaya başladık. Bunu da yüzde 90 dolayında tamamladık" dedi.

(FT-



25.05.2017 17:16:39 TSI

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