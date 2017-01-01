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Diyarbakır OSB'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Bilim ve Teknoloji Bakan Danışmanlarından Mustafa Bilici, AK Parti 24. dönem Van Milletvekili Abdullah Çalışkan, 23. ve 24. dönem Kırşehir milletvekili Erol Baykara ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçıvancı'dan oluşan heyet Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Heyet OSB Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Türk ve OSB Müdürü Mehmet Özel tarafından karşılandı. Türk ve Özel'den Diyarbakır OSB hakkında bilgi alan heyet, çalışmaları da inceledi. Türk ve Özel tarafından Diyarbakır OSB'de yapılan çalışmalar hakkında heyete detaylı bilgiler aktarıldı.

(İHA-AKK-Y)



25.05.2017 17:18:44 TSI

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