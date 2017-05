YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ramazan'da Nilüfer'e şenlik geliyor

Ramazan'da Nilüfer'e şenlik geliyor



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Ramazan ayı Nilüfer'de bu yıl da anlamlı birlikteliklere sahne olacak. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulacak Ramazan Sokağı, herkesi ramazanın vazgeçilmezleriyle bir araya getirecek. Nilüfer Belediyesi'nin 23 mahallede düzenleyeceği iftarlarda da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu pekişecek.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının tadında, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ile birlikte Nilüfer'e şenlik gelecek. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan Sokağı açılacak. Anadolu'nun her yöresinden renkler, sesler ve tatlarla dolacak olan Ramazan Sokağı, Ramazan ayının bütün güzelliklerini yaşatacak.

Her akşam, geleneksel Türk sahne sanatlarından, sinema, konser, illüzyon gösterilerine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği Ramazan Sokağı'nda, Anadolu Arastası'na üye 46 hemşehri derneği ve 8 kadın derneğinin standı yer alacak. Yöresel ürünlerin satışının yapılacağı stantlarda birbirinden güzel ve kaliteli ürünler tek bir noktada bulunacak. Her akşam iftardan 30 dakika sonra başlayacak olan etkinliklerde hemşehri dernekleri de yörelerine özgü gösteriler düzenleyecek. Ramazan etkinliklerinde sevilen sanatçılar da sahne alacak. Ramazan'ın ilk günü olan 27 Mayıs'ta Burcu Karadağ ve Bekir Ünlüataer sahne alacak. 3 Haziran'da Nida Ateş ve Melahat Gülses, 10 Haziran'da İnce Saz ve 17 Haziran'da da Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak sahnede konser verecek.

"Ramazan ayının güzelliklerini birlikte yaşayalım"

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının güzelliklerini halkla birlikte yaşamak istediklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İftarlarımıza ve iftar sonrasında gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Ramazan ayında her şey paylaşıldıkça güzel olur. Biz de halkımızla birlikte bu ayın değerlerini hep beraber yaşamak istiyoruz" dedi.

"İftar sofraları buluşturacak"

Nilüfer Belediyesi 23 mahallede düzenleyeceği iftarlarda da herkesi aynı sofrada buluşturacak. Ramazan ayını, halkın birlik, beraberlik dayanışma içinde geçirmesi, kutsal ayın güzelliklerini hep beraber yaşaması için Nilüfer Belediyesi her gün bir mahallede iftarlar düzenleyecek. Tüm mahalleli iftar sofrası etrafında toplanarak Ramazan'ın birlikteliğini yaşayacak. 28 Mayıs günü Maksempınar'da başlayacak iftarlar 29 Mayıs'ta Çatalağıl'da, 30 Mayıs'ta Gökçeköy'de, 31 Mayıs'ta Gölyazı'da, 2 Haziran'da Göçmen Konutları'nda, 3 Haziran'da İrfaniye'de, 4 Haziran'da Badırga'da, 5 Haziran'da Güngören'de, 6 Haziran'da Minareliçavuş'ta, 7 Haziran'da Konaklı'da, 9 Haziran'da Özlüce'de, 10 Haziran'da Çaylı'da, 11 Haziran'da Büyükbalıklı'da, 12 Haziran'da Karacaoba'da, 13 Haziran'da Büyükbalıklı'da, 14 Haziran'da Odunluk'da, 15 Haziran'da Ürünlü'de, 16 Haziran'da Yolçatı'da, 17 Haziran'da Tahtalı'da, 18 Haziran'da Görükle'de, 19 Haziran'da Yaylacık'ta, 20 Haziran'da Doğanköy'de, 22 Haziran'da Hasanağa'da gerçekleşecek. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katılacağı iftarlarda 23 mahalleden toplam 20 bin kişi oruçlarını hep birlikte açacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Haziran'da da şehit aileleriyle iftarda bir araya gelecek. Nilüfer Belediyesi ayrıca 64 mahalledeki toplam 88 camide de teravihlerin ardından 45 bin paket tatlı ikramı yapacak.

(UGR-



25.05.2017 17:19:17 TSI

NNNN