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'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasına destek verenlere teşekkür belgelesi



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sürdürülen 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyası kapsamında öğrenciler yararına düzenlenen kermesin ardından projeye destek olan hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri verildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü tarafından bir süre önce başlatılan 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyası sürüyor. 4 Mayıs günü trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde öğrencilerin yararına 2 gün süren kermese destek veren hayırseverlere teşekkür belgeleri TÜ Rektörlüğü Senato Binası'nda düzenlenen program ile verildi.

TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu, 40 bin 849 lira 85 kuruş elde edilen kermes için, "Daha çok kadınlar görev aldı. Bu işe hanım eli değince bu iş çok güzelleşti, büyüdü ve gerçekten çok harika bir organizasyona dönüştü" dedi.



"Tahminimizin üzerinde bir başarı elde ettik"

Doktor Nilgün Tabakoğlu, kermes ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz üniversitemiz olarak maddi sıkıntısı olan, maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya bir kermesle destek olmak fikri de ortaya çıkınca Valimizin eşleri Nurcan Özdemir ile bir araya geldik. Neler yapabiliriz diye konuştuk. Kendisi bizim için valiliğin tüm imkanlarını seferber etti. Üniversitemizin katkılarıyla bu kermeste tahminimizin çok üstünde bir başarı elde ettik. Aynı zamanda bu organizasyonda üniversitemiz tüm devlet kurumlarıyla bir tanışma fırsatı elde etti. Yine üniversitemiz bir organizasyonda birlikte hareket edebilme kabiliyeti kazandı" ifadelerini kullandı.



"40 bin 849 lira 85 kuruş elde edildi"

Kermesin detayları hakkında bilgi veren TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Akıncı ise, "Kermeste bağışlarla birlikte 40 bin 849 lira 85 kuruş elde edildi. İnsanların en hayırlısı insanlara en hayırlı olandır. Bu çerçevede yönetime geldiği ilk günden beri Sayın Rektörümüz ve eşlerinin, dekanlarımızın ve eşlerinin büyük bir çabası oldu. Bu çabayı taçlandırmak üzere bir kermesle karşınıza çıktık" diye konuştu.

Gerçekleştirilen teşekkür törenine TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu ve eşi Nilgün Tabakoğlu, Edirne Valisi Günay Özdemir'in eşi Nurcan Özdemir, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Dekanlar, akademik personel ve hayırseverler katıldı.

(AC-ÖK-Y)



25.05.2017 17:19:53 TSI

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