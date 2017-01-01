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240. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı Mersin'de yapıldı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - 240. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Vali Özdemir Çakacak'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Üniversitelerarası Kurul Başkanı MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, kurul üyeleri ve çok sayıda üniversite rektörü katıldı. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, MEÜ'nün tanıtıldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından konuşan Vali Çakacak, Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde bir lokomotif görevi üstlenen üniversitelerin rektörlerini Mersin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitelerin bilginin üretildiği, yayıldığı, teknolojiye dönüştüğü, fikirlerin konuşulabildiği çok özel yerler olduğunu söyledi. Çakacak, üniversitelerin sadece bulundukları şehrin değil, aynı zamanda ülkelerinin de sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına hizmet eden önemli kuruluşlardan olduğunu vurguladı. Devletin ve hükümetin geçmişten bu yana üniversitelerin kurulması, gelişmesi, çok daha fazla insanın üniversitelerden faydalanması için önemli çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Çakacak, "Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin evlatlarını siz yetiştiriyorsunuz. Millet ve devlet olarak uluslararası arenada hak edilen yere ulaşmamızda üniversitelerimizin, rektörlerimizin ve akademisyenlerimizin son derece büyük payı olduğunu biliyor, geleceğe büyük umutlarla bakıyoruz" dedi.

Rektör Ahmet Çamsarı ise 1992 yılında kurulan ve hemen hemen her alanda eğitim veren MEÜ hakkında bilgi vererek, toplantının yararlı geçmesini temenni etti.

(KRY-Y)



25.05.2017 17:20:02 TSI

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