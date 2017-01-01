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KMÜ'de Nevbahar konseri



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Karaman Yeşildereliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İbrala Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 'Nevbahar' adlı konser düzenlendi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak İbrala Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Dans gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye gelen Dernek Başkanı Ramazan Eryiğit, Türk Sanat Müziğinin hüzünle neşeyi, kederle çoşkuyu aynı anda yaşatan en önemli kültür miraslarından biri olduğunu belirtti. Eryiğit, 2016 yılının sonlarında kurulan koronun disiplinli çalışmalar sonucu bu günlere geldiğini ifade ederek, desteği bulunanlara ve salonu dolduran izleyicilere teşekkür etti.

Programda açılış konuşmasının ardından Şef Nalan Yeğin'in yönetiminde ses ve saz sanatçılarından oluşan koro üyeleri tarafından, 'Nihansın Dideden, Ne Sevincin Ömrü Varmış, Geçsin Günler Haftalar, Gül Ağacı Değilem, Eski Dostlar, Kara Gözlüm Efkarlanma Gel Gayri, Kimseye Etmem Şikayet, Huysuz ve Tatlı Kadın, Anla Artık Anla Beni' şarkıları seslendirildi. Ayrıca Ankara Karamanlılar Derneği Başkanı Veli Bozkır tarafından 'Unutturamaz Seni Hiçbir Şey', Solist Çiğdem Kaplan tarafından 'Sevmekten Kim Usanır', Rahime Uzun tarafından 'Ben Küskünüm Feleğe', Merve Çekçeoğlu tarafından 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı' ve Filiz Baş tarafından 'Gizli Aşk Bu' şarkıları seslendirildi.

Yaklaşık iki saat süren gecenin sonunda sponsorlara ve katılımcılara plaket takdim edilmesiyle konser sona erdi.

(MD-AH-Y)



25.05.2017 17:20:10 TSI

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