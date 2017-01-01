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Büyükşehir'den 9. Cadde için uyarı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada 32 evler kavşağı ile Tunatan kavşağı arasını asfaltlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Daha önce 'Şehir Senin İçin Yenileniyor' projesi kapsamında asfalt ve yol bakım çalışmaları gerçekleştirileceği duyurulan Serdivan 9. Cadde'nin Tunatan Kavşağı ile 32 Evler Kavşağı arasında kalan kısmında çalışmalar başlamıştır. Çalışmalar süresince vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu noktada gerçekleştirilecek çalışmalara göre trafik yönlendirmeleri yapılacaktır. Hemşehrilerimizden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda duyarlılık bekliyoruz. Trafik, 9. Cadde'de çalışmalar tamamlanana kadar kontrollü olarak alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacaktır" denildi.

(RŞ-GY-Y)



25.05.2017 17:20:47 TSI

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