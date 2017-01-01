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AYTO Başkanı Ülken'den Başbakan Binali Yıldırım'a Aydın inciri

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:22
AYTO Başkanı Ülken'den Başbakan Binali Yıldırım'a Aydın inciri
AYTO Başkanı Ülken'den Başbakan Binali Yıldırım'a Aydın inciri
- TOBB'nin 73'üncü Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 73'inci Mali Genel Kurulu 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen mali genel kurula, Aydın Ticaret Odası'nı temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Meclis Başkanı ve TOBB Genel Kurul Delegesi A. Sefa Yüksel, TOBB Genel Kurul Delegeleri M. Fatih Erkul, Belgin Çekmen, Uğur Alkanlı, İ.Mutlu Yüksel, Yüksel Yolçi ve Ayhan Atakul katıldı.
TOBB ikiz kulelerin bahçesinde kurulan stantlarda 81 ilin tanıtımı yapıldı. Aydın'ın incir, zeytin, zeytinyağı, kabak tatlısı, incir reçeli ve kestane şekerinden oluşan yöresel ürünlerinin dağıtımının yapıldığı Aydın Ticaret Odası standı diğer Oda ve Borsaların delegeleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Aydın standında, TOBB delegeleri ve diğer Oda/Borsa Başkanlarını da ağırlayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Bir ay kadar önce Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde' ilimizin lokomotif ürünü Aydın İnciri'nin Avrupa Birliği tescili ile ilgili süreci anlatmıştım. Bugün tekrar ifade etmek istiyorum ki çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değerli Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun desteği ile başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bizlere her daim yanımızda olduğunu hissettiren Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bütün Oda ve Borsalarımızı da İllerine değer katacak, ekonomik hacimlerini arttırmalarını sağlayacak ürünlerine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Genel Kurulun ilk gününe katılan Başbakan Binali Yıldırım'a da Aydın İnciriden ikram eden Ülken, "Ramazan ayında orucunuzu sağlık deposu olan Aydın İnciri ile açın" dedi.

TOBB Bünyesinde 10, 20, 30 ve 40 Yılını Dolduran Delegelere Plaketleri Verildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 73. Mali Genel Kurulu öncesinde gelenekselleşen Anıtkabir ziyareti sonrasında, TOBB bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yılını dolduranlara Hizmet Şeref Belgesi verildi. TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını dolduranlara, son seçimlerden bu yana ahirete intikal eden Oda ve Borsa Başkanlarının ailelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Başkanlık yapmış olan Ali Coşkun'a Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket takdim edildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve TOBB delegeleri katıldı.

Güçlü Türkiye İçin Tek Yürek
Genel Kurulun ikinci gününde açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye'nin yarınını, bugününden çok daha güzel yapma zamanıdır" dedi.
Türkiye'nin, son 15 senede müthiş bir ekonomik gelişme gösterdiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu, artık yarına odaklanmak ve geleceğe birlikte yürümek gerektiğinin altını çizdi. Reform ateşini yeniden canlandırmanın önemi üzerinde duran TOBB Başkanı, hep birlikte çalışarak yeni büyüme hikâyesini tüm dünyaya göstereceklerini bildirdi.

TOBB'nin 73'üncü Genel Kurulu komisyon sunumlarının ardından yapılan oylamalarla sona erdi.
(MB-E)

25.05.2017 17:22:21 TSI
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