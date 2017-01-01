YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akcan okul ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Akcan okul ziyaretlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı belediye Başkanı Hasan Akcan okul ziyaretlerine devam ediyor.

Eğitim ve öğretime olan desteğine her zaman devam etmeye çalışan ve her fırsatta öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelmeye çalışan Akyazı belediye Başkanı Hasan Akcan fırsat buldukça okul ziyaretlerine devam ediyor. İlçe genelinde eğitimin ilerlemesi, okullarda belediye adına yapılabilecek eksikliklerin tespit edilmesi amacıyla Başkan Akcan'ın okul ziyaretleri aralıksız olarak devam ediyor. Başkan Akcan bu kapsamda Yunus Emre İmam-Hatip ortaokulu öğrenci Başkanı Fatma Zülal Akcan'dan gelen davet üzerine okula giderek ziyarette bulundu.

Kendilerini konferans salonunda karşılayan öğrencilerle Okul Müdürü Muammer Hikmet ve Okul Başkanı Zülal Fatma Akcan ile bir araya gelen Başkan Akcan, öğrencilerle ve öğretmenlerle karşılıklı sohbet etti. Yanında getirdiği 15 Temmuz kitaplarını öğrencilere dağıtan Başkan Akcan yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da yaşananları hiç unutmayın. Kahraman Türk milleti o gecede nasıl kenetlenip destan yazdığını, bu vatanı vatan hainlerinin bölmesine fırsat vermediğini gelecek nesillerimize sizler anlatacaksınız. Sizlere dağıttığımız bu kitaplarda o gecede yaşananlar saniyesine kadar anlatılıyor. Bizler bir olacağız birlikte olacağız ve bu vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz" dedi.

(RŞ-GY-Y)



25.05.2017 17:22:37 TSI

NNNN

