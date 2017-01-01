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Osmancık Belediyesi Ramazan sokağı açılıyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:26
Osmancık Belediyesi Ramazan sokağı açılıyor
Osmancık Belediyesi Ramazan sokağı açılıyor

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Osmancık Belediyesi tarafından hazırlananan Ramazan sokağı, Ramazan ayının ilk günü hizmete açılacak.
Eski Hükümet konağı alanında açılan Ramazan sokağında hazırlıklar tamamlanıyor. Ramazan sokağında semazen gösterileri, konserler, karagöz - hacivat, aşık ile maşuk, palyaço, orta oyunları ve çocuklar için oyun parkı ile çocuk tiyatroları yer alacak.
Her gün farklı etkinliklerin düzenleneceği Ramazan sokağında tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Ramazan sokağındaki nostaljik dükkanlar da farklı bir alış veriş ortamı oluşturacak. Sokak Ramazan ayı boyunca saat 11.00 ile 23.30 arasında açık olacak.
"Ramazan gelenekleri yaşatılacak"
Belediye Başkanı Hamza Karataş, geçtiğimiz yıllarda eski Ramazan Geleneklerini yaşatmak amacıyla her hafta etkinlik düzenlediklerini belirterek bu yıl ise her gün etkinlik düzenleneceğini söyledi.
Ramazan Sokağı ile ilçede Ramazan ayının dolu dolu geçeceğini ifade eden Karataş, tüm Osmancık halkının Ramazan ayını kutladı.
" 250 aileye iftar ve sahur yemeği dağıtılacak"
Belediye Başkanı Karataş, Osmancık Belediyesinin imaret geleneğinin bu yıl da devam edeceğini belirtti.
İmaret Aşevinden ihtiyaç sahiplerinin evlerine her gün iftar ve sahur servis edileceğini kaydeden Karataş, "Her yıl yaklaşık 250 haneye iftar ve sahur yemeği ulaştırıyoruz. Sosyal yardımlaşma birimi personelimiz ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar iftarını ulaştırıyor. İlçemizde tarihi bir gelenek olan bu Ramazan kültürünü her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdüreceğiz" dedi.

25.05.2017 17:26:31 TSI
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