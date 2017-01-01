YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK fuarında renkli görüntüler

Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK fuarında renkli görüntüler



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar Mustafa Erman Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar ve Resim Sergisinde renkil görüntülere sahne oldu.

Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde yer alan Mustafa Erman Ortaokulu'nda düzenlenen Bilim Fuarında öğrenciler, Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilimler, teknoloji tasarım branşlarında proje ve etkinliklerini sergiledi. Serginin açılışına okulun mimarı Mustafa Erman, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Uzun bir aranın ardından adını taşıyan okula gelmenin sevincini yaşayan Mustafa Erman'a okul öğrencisi tarafından hazırlanan tabloyu hediye edildi. Bilim Fuarı ve Resim Sergisinin açılışında konuşan Okul Müdürü Zeki Berber, "TÜBİTAK Bilim Fuarları, temel eğitimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak MEB'e bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetlerdir. Okullarda gerçekleştirilen bu fuarlarla, Ortaokul öğrencilerinin kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilecekleri, araştırmalarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. TÜBİTAK Bilim Fuarları bir yarışma etkinliği değildir. Bu Fuarların amacı, Öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır. Bu ortamda araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkaları ile paylaşmasının coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır. Bu nedenle öğretmenlerimizin danışmanlığında, velilerimizin destekleriyle, öğrencilerimizin Matematik ve Fen Bilimleri alanında hazırlamış oldukları proje ve uygulamalarını sunmak istiyoruz. Ayrıca Görsel sanatlar ve Meslek Dersleri alanlarında da öğrencilerimizin ortaya koydukları proje eserlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz" dedi.

Şenlik havasında gerçekleştirilen fuar ve sergi, renkli görüntülere sahne oldu.

(SD-Y)



25.05.2017 17:30:46 TSI

NNNN

