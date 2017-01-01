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Bilecik Öğrenme Şenliği "Halk Oyunları Gecesi" ile sona erdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:31
Bilecik Öğrenme Şenliği "Halk Oyunları Gecesi" ile sona erdi
Bilecik Öğrenme Şenliği "Halk Oyunları Gecesi" ile sona erdi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde düzenlenen Bilecik 2. Öğrenme Şenliği, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'de gerçekleştirilen Halk Oyunları Gecesi ile sona erdi.
Yapılan programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, iki gün süren Öğrenme Şenliği'nin son bulduğunu belirterek," Şenlik ile hayat boyu öğrenme kavramına dikkat çekiyoruz. Öğrenmenin her türlü fırsatları kullanarak ömür boyu sürdürülmesi gerekiyor. Gerçekleştirilecek Halk Oyunları Gecesi'nde okullarımızın, derneklerin ve Halk Eğitim Merkezlerimizin ekiplerinin sahne alacak" dedi.
Konuşmasının ardından Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilecik yöresel kıyafetlerinin sergilenmesi, Bozüyük Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından sema gösterileri, Bilecik Halk Eğitim Merkezi Minikler Kafkas Ekibi, Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Halk Oyunları Ekibi, Halk Oyunları Şenliği Yarışmalarında en iyi ekip dalında dereceye giren okullar ve Bilecik Halk Eğitim Merkezi Kılıç Kalkan Ekibi gösterilerini sundular.
Program sonunda Sultan Abdülhamit Han Konulu Türkiye Geneli Liseler Arası Resim ve Kompozisyon Yarışmalarında, "Hayalimdeki Bilecik" Konulu Resim Yarışmasında, Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Yarışmalarında ve Liseler Arası Kısa Temsil Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve ekiplere hediye, madalya, kupa ve Katılım Belgelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
(CKT-DA-Y)

25.05.2017 17:31:01 TSI
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