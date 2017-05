YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya ulaşım sorununa 'Master Plan' aşısı

Antalya ulaşım sorununa 'Master Plan' aşısı

- Antalya'da her 5 kişiden birisinin otomobili var

- Ulaşım Ana Planı Çalışma Grubu Boğaziçi Proje Genel Müdür Yardımcısı Yücel Erdem Dişli:

- "Antalya'da otomobil sahipliliği oranı, bin kişide 200 civarındadır. Yani her 5 kişiye 1 otomobil düşmektedir"

- "Amacımız toplu taşıma odaklı gelişme sağlamak"



(Fotoğraflı)



Suat Metin

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Master Ulaşım Planı' meclis üyeleriyle paylaşıldı. 2040 yılının hedef alındığı planda, özellikle, bisiklet, yaya, raylı sistem ve toplu ulaşım entegrasyonu ile dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan Master Ulaşım Planı, büyükşehir meclis üyeleriyle paylaşıldı. Otomobile bağlılığın azaltıldığı, insan odaklı ve toplu taşımanın ön plana çıkarıldığı Master planla ilgili bilgiler veren Ulaşım Ana Planı Çalışma Grubu Boğaziçi Proje Genel Müdür Yardımcısı Yücel Erdem Dişli, 2040 yılının hedef alındığı master planla ilgili bilgiler aktardı. Dişli, Antalya'nın kişi başına düşen araç sayısıyla Türkiye'de birinci olduğuna dikkat çekerek, gün geçtikçe büyüyen trafik sorununu master planla ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.



Her kullanıcıyla görüşüldü

Ulaşımın sadece toplu taşıma, yol veya kavşaktan ibaret olmadığını belirten Dişli, tüm faktörlerin ele alınması gerektiğini vurgulayarak, Master planın temel amacının tüm ulaşım plan kararlarını tek bir merkezden yürütmek ve karar almak üzerine olduğunu söyledi. Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşlardan çeşitli öneriler alarak bir veritabanı aldıklarını kaydeden Dişli, kentin ulaşım karakterini ortaya çıkarabilmek için, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlarla, araç sürücüleri, bisiklet ve yaya kullanıcıları, dışarıdan gelen yolcular ve 18 bin hanede vatandaşlarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.



"Her 5 kişiye 1 otomobil düşüyor"

Planda kentteki değişimi de göz önüne aldıklarını belirten Dişli en önemli değişkenin Antalya'daki otomobil sahipliliğini olduğuna dikkat çekti. Antalya'da her beş kişiye bir otomobil düştüğünü söyleyen Dişli, "Otomobil sahipliği bir çok ülke standartlarında bin kişiye düşen otomobil rakamı ölçeği üzerinde karşılaştırılır. Antalya'da otomobil sahipliliği oranı, bin kişiye 200 civarındadır. Yani her 5 kişiye 1 otomobil düşmektedir. Bu değer Türkiye ortalamasının çok çok üzerindedir. Türkiye ortalaması bin kişiye 134 otomobildir. Antalya bu konumda Türkiye'de birinci sıradadır. Bu güzel bir gösterge olarak gözükmekte ama bu elbette ki trafiğimize, ulaşıma etki etmektedir" dedi.



"Amacımız toplu taşıma odaklı gelişme sağlamak"

Avrupa'da otomobil sahipliği oranının her bin kişide 450-500 civarında olduğunu hatırlatan Dişli, Türkiye'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'daki otomobil sahipliliğinin bu rakamın çok çok altında olduğunu söyledi. "Ekonomimiz geliştikçe daha çok otomobile sahip olma kapasitemiz var. Önemli olan bu otomobilleri, nerede ve nasıl kullanacağız" diyen Dişli, master planın amacını ise şu sözlerle açıkladı; "Bizim amacımız bu otomobil kullanımını yönetebilmek, yönlendirmek ve toplu taşıma odaklı gelişmemizi sağlamak. Aksi durumda bugün 203 olan bir rakamda bile ufak tefek sıkıntı yaşıyorsak, Türkiye genelinde 134, İstanbul'da 164 olan rakamda büyük bir trafik kaosu yaşıyorsak bunun 400-450 olduğunu düşünmemiz bugünden itibaren çok çok önemlidir"



"Toplu taşıma, yaya, bisiklet, kent merkezi düzenlemeleri, transfer merkezleri önerileri geliştirdik"

Eğer önlem alınmazsa Antalya ulaşımında ciddi sorunların baş göstereceğini ifade eden Yücel Erdem Dişli, toplu ulaşımın önemine de vurgu yaparak, "Toplu ulaşımı destekleyici, teşvik edici bir yöntem ortaya koyuyoruz. Sadece toplu taşıma değil, motorsuz ulaşım da öncelikli hedefimiz. İnsanları yaya veya bisiklet kullanmaya ya da toplu taşıma entegrasyonunu arttırıcı hedefler koymak istiyoruz. Özellikle kent merkezinde, tarihsel dokuda, turistik alanlarda ve ticari faaliyetleri arttırabilmek adına ticari alanlarda da bu konuyu hassasiyetle ele aldık. Toplu taşıma, yaya, bisiklet, kent merkezi düzenlemeleri, transfer merkezleri önerileri geliştirdik" ifadelerini kullandı.



"Yolları genişletmekle çözmeyiz"

Yücel Erdem Dişli, Antalya Ulaşım Ana Planı çalışması çerçevesinde belirledikleri, ulaşımla ilgili yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi: "İnsanları özel otomobil kullanımından toplu taşımaya nasıl geçirebiliriz, kent içerisindeki baskıyı nasıl azaltabiliriz bunları araştırdık. Toplu taşımayı kentin gelişecek yerlerine götürmeliyiz, yüksek kapasiteli, hızlı ana toplu taşıma omurgalarını oluşturulması, uzun mesafeli yolcukların transfer merkezi ile verimli hale getirilmesi ve kent merkezindeki otopark politikalarının belirlenmesi gibi temel stratejilerimiz var. Antalya Ana Ulaşım Planı, insan öncelikli bir planlama. Çevreci olmamız, sürdürülebilir olmamız da öncelikli değerlerimiz. Fiziksel mekânları daha verimli kullanıp yaya, otomobil ve toplu taşıma kullanıcılarına eşit alanlar sunmalıyız. Bütün yolları taşıtlara veremeyiz. Yolları istediğimiz kadar genişletelim yetmeyecek ve genişletecek yerimiz de kalmayacak. Sadece toplu taşıma değil, motorsuz ulaşım da öncelikli hedefimiz. İnsanları yaya veya bisiklet kullanmaya teşvik etmeli ya da toplu taşıma entegrasyonunu arttırıcı hedefler koymalıyız."



Otopark önerilerini de anlatan Dişli, "Kaleiçi için özel otopark politikaları geliştirildi. Kaleiçi için otopark önerimiz de; Kaleiçi kullanıcılarının taksi, toplu taşıma durak ve otopark erişimi ulaşımı tarihi dokuya zarar vermeyecek olan Kaleiçi Ring Hatları ile olmalıdır " dedi.



(SM-



25.05.2017 17:31:59 TSI

NNNN