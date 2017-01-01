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Ramazan ayının keyfi 67 Burda AVM'de yaşanacak



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Geleneksel sahne gösterileri ve unutulmaz tatları ile ramazan ayının keyfi 67 Burda AVM'de yaşanacak.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek JLL Türkiye tarafından yönetimi ve kiralaması yürütülen 67 Burda Alışveriş Merkezi 11 ayın sultanı ramazanın coşkusunu etkinlikler ile zirveye taşıyacak. Gelenekleri yaşatabilmek adına haftanın 5 günü sema gösterilerinden fasıl ve ney dinletilerine, Karagöz ve Hacivat gölge oyunundan lezzetli ikramlara, her hafta sonu yapılacak olan çocuk etkinlikleriyle ramazan ayı boyunca en keyifli etkinlikler 67 Burda AVM' de gerçekleşecek.

67 Burda Alışveriş Merkezi iftar öncesinde her kesimin ilgisini çekecek görsel şölene ev sahipliği yaparken, alışverişi eğlenceye dönüştürecek keyifli saatler yaşatacak.

(OA-Y)



25.05.2017 17:32:12 TSI

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