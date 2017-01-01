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ATSO TOBB'un 73. Genel Kurulunda Adıyaman çiğ köftesini tanıttı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - TOBB'un 73. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilirken Genel Kurulda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının açtığı stant büyük ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 73. Olağan Genel Kurulu'nda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) açtığı stant en çok ilgi gören stant oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurulu sebebiyle TOBB Birlik Merkezi Bahçesinde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Genel Kurulda ATSO tarafından Başbakan Binali Yıldırım'a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve devlet erkanına Adıyaman çiğ köftesi ikram edildi. TOBB Genel Kurulunda odaların açtıkları stantlarda yöresel ürünler sergilenirken Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının açtığı standa ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Neredeyse Adıyaman'la özdeşleşen ve Adıyamanlıların tüm dünyaya tanıttığı çiğ köftenin ikram edildiği ATSO standı önünde uzun kuyruklar oluştu. Hazırlanan 3 bin kişilik çiğköfte davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise, Adıyaman standına gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Ülkemizin farklı birçok lezzeti var. Çiğ köftemizde bu lezzetlerin başında yer alıyor. Bizde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB'un 73. Genel Kurul toplantısında Adıyaman çiğ köftesini tanıtalım istedik. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Standa emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımızın gerçekten çok lezzetleri var. Bunları daha farklı platformlarda tanıtmak için önümüzdeki günlerde çalışmalarımız olacak" dedi. Türkiye'nin 81 ilinden gelen delegelerin katılımıyla 23 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurula, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Mehmet Hanifi Bereket, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Aslan, meclis üyelerimiz ve TOBB Genel Kurul Delegeleri olan Hamdi Doğan, Ramazan Çakmak, Bahri Şahin ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Naim Harputluoğlu katıldı.

(CK-SD-Y)



25.05.2017 17:32:19 TSI

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