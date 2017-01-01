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İlkokul öğrencileri çevre koruyucusu oldu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Necatibey İlkokulunda öğrencilere çevre eğitimi verilerek 'çevre koruyucusu' rozeti dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşlara çevre bilinci kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Necatibey İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencilerine 'Çevre Bilinci, Atık Kavramı ve Geri Dönüşüm' konularında eğitim verdi. Eğitimde öğrencilere çevre kavramı, kirlilik çeşitleri, nedenleri ve nasıl önlenmesi gerektiği, atık kavramı ve çeşitleri, geri dönüştürülebilen malzemelerin neler olduğu ve çevreyi temiz tutmak için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere 'eğitim seti' ve 'çevre koruyucusu' rozeti dağıtıldı. Çevre bilinci noktasında çocukların küçük yaşlarda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Zaman zaman eğitimlerle, zaman zaman eğlenceli aktivitelerle küçük kardeşlerimize bu bilinci kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek" diye konuştu.

(SC-Y)



25.05.2017 17:32:26 TSI

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