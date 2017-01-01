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BEÜ, Dünya Süt Günü etkinliğinde kefir üretti



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi, dünya süt günü etkinliğinde kefir üretti.

21 Mayıs Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında BEÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı desteği ile 16 Mayıs Salı günü Gıda Mühendisliği Öğrenci Topluluğu faaliyet programı çerçevesinde Gıda Mühendisliği öğrencileriyle, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Duygu Okur' un üretim danışmanlığında laboratuvarda kefir üretimi gerçekleştirildi. Üretilen kefirler Çaycuma Kampüsünde açılan stantta Gıda Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ve öğretim elemanları eşliğinde tüm personel ve öğrencilere ikram edildi.

Üretilen kefirler akademik, idari personel ve öğrenciler tarafından tat ve aroma bakımından oldukça beğenildi. İnsan sağlığı üzerine olumlu etkileri olduğu bilinen kefirin Dünya Süt Günü kapsamında öğrencilerin aktif katılımı ile tanıtımı gerçekleştirildi.

(OA-Y)



25.05.2017 17:35:16 TSI

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