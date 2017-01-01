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Otomobil takla attı: 3 yaralı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya yolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. Ö.T'nin (63) sürücüsü olduğu 23 FD 672 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ardından olay yerine polis gelen polis güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan sürücü ile birlikte M.T (62) ve B.T (5), sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(TB-SK)



25.05.2017 17:36:44 TSI

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