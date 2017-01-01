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Düzce Üniversitesi mühendislerinden yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin tasarladıkları farklı ürünler ve projelerin yer aldığı Yıl Sonu Sergisi başarıyla gerçekleştirildi.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bitirme Tezi, Tersine Mühendislik, Tümleşik İmalat Sistemleri, Mekanizma Tekniği ve Bilgisayar Destekli İmalat dersleri kapsamında öğrencilerin tasarladıkları PIC ile Dijital Saat, Step Motor Yön ve Hız Kontrolü, Android Kontrollü Kablosuz Led Açıp-Kapama, 0-9999 Sayıcı Devre, Arduino ile Çoklu Alarm Devresi, PIC ile Kuvvet Ölçer, Android Kontrollü Araba, Anlık Görüntü Alabilen Drone, Akıllı Priz, 3D Yazıcı Prototip Makinesi ve çeşitli dişli mekanizma projeleri yılsonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Teorik derslerin yanında, uygulamalı derslerin de ağırlıklı olarak verildiği İmalat Mühendisliği Bölümü, bu tür etkinliklerle öğrencilerin yenilikçi düşünmelerine katkı sağlıyor. Araştırma yapabilen ve doğru bilgiye ulaşabilme yöntemlerini kullanabilen mühendisler yetiştirmeyi amaç edinen İmalat Mühendisliği Bölümü, mevcut lisans derslerinin yanı sıra, grup çalışmaları ve proje araştırma ödevleri ile öğrencilerin derslere pozitif katılımını sağlayarak onların ilgi odaklarını yakalıyor ve öğrencilerin özgüven kazanmalarına destek oluyor. İmalat Mühendisliği Bölümü uygulamalı eğitimiyle, öğrencilerinin mezun olduklarında reel sektörde özgüvenli ve motivasyonu yüksek bireyler olarak yerlerini almalarını hedefliyor.

(TT-GY-Y)



25.05.2017 17:39:17 TSI

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