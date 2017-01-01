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Küçük şair ilk şiir kitabını okulunda tanıttı



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Sıla Aksoy, 'Hayatta kalıyorum bak yine' isimli şiir kitabının ilk tanıtım ve imza gününü eğitim gördüğü ortaokulun bahçesinde gerçekleştirdi.

Akhisar Ahmet Tarık Sarı Ortaokulunda eğitim gören 14 yaşındaki şair Sıla Aksoy ilk şiir kitabını okul bahçesinde arkadaşlarına tanıttı. 14 yaşındaki Sıla Aksoy, "Hayatta kalıyorum bak yine" isimli ilk şiir kitabını okulun bahçesinde ilk olarak arkadaşları için imzaladı. Ahmet Tarık Sarı İlköğretim Kurumları Müdürü Mustafa Kökaslan okul çıkışında yapılan törende öğrencilere seslenerek Sıla'nın tüm arkadaşlarına örnek olması gerektiğini, istenildiğinde her şeyin başarılacağını kaydetti. Sıla Aksoy'u, ailesini ve öğretmenlerini tebrik eden Kökaslan, daha sonra öğrencisi Sıla Aksoy'dan ilk imzalı kitabı aldı.

Annesi Selma Boraer Aksoy ve babası Süleyman Aksoy'un da destek verdiği 144 sayfadan oluşan 110 şiirin yer aldığı şiir kitabı Papilon yayınevinde bin adet olarak basıldı. İlhan Koruyucu, Gül Çalıkkaya, İsmail Engin, Nurhan Ergün ile tüm öğretmenlerin desteği ile kitabını hazırladığını ifade eden 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Sıla Aksoy ise önümüzde dönemlerde yeni bir şiir kitabı hazırlayacağını kaydederek, lise döneminde ise bir roman yazmayı düşündüğü belirtti. Genç şair önümüzdeki günlerde farklı mekanlarda imza günleri düzenleyeceğini dile getirdi.

(BG-SC)



25.05.2017 17:43:30 TSI

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