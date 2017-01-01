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Memleketinde Nazım yeniden Alternatif Sahne'de



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde hayata geçirdiği Alternatif Sahne, farklı bir etkinliğe daha imza attı. Usta şair Nazım Hikmet'in şiirlerinden oyunlaştırılan "Memleketinde Nazım" isimli tek kişilik oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Yönetmenliğini Ethem Erten Kırk'ın yaptığı ve Murat Başyazgan'ın oynadığı Memleketinde Nazım, ikinci kez Alternatif Sahne'de sergilendi. Kalabalık bir seyirci topluluğunun izlediği oyuna Tekirdağ Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) üyeleri ve aileleri de büyük ilgi gösterdi.

Sık sık alkışlarla kesilen performansın sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan oyuncu Başyazgan, Süleymanpaşa Belediyesi ve TFFHGD'ye teşekkür etti. Başyazgan, "Tekirdağ ve özellikle Süleymanpaşa ciddi sahne sıkıntısı yaşıyor. Süleymanpaşa Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Eşkinat'a bize Alternatif Sahne'yi kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu gece burada olarak desteklerini esirgemeyen futbol hakemlerimize ve gözlemcilerimize teşekkür ediyorum. Oyunun hazırlanmasında emeği olan herkese ve sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Oyunun sonunda TFFHGD Başkanı Rıza Özahioğlu, Başyazgan'a çiçek vererek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

(YG-BA-Y)



25.05.2017 17:45:00 TSI

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