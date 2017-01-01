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Merve İzbilir yeniden Salihli Belediyespor'da

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:46
Merve İzbilir yeniden Salihli Belediyespor'da
Merve İzbilir yeniden Salihli Belediyespor'da

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyespor formasını daha önce 3 sezon giyen Merve İzbilir, bir yıl sonra yeniden yeşil-beyazlı kulübe geri döndü.
Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Baş Antrenör Bora Şensoy ile sözleşme yenileyen Salihli Belediyespor, Nida Yazıcıoğlu'nun ardından geçtiğimiz sezon Alaşehir Belediyespor forması giyen 20 yaşındaki libero Merve İzbilir'i transfer ederek renklerine bağladı. Voleybola 9 yaşında Altınyıldız Spor Kulübü'nde başladığını ifade eden İzbilir, Koç Spor Kulübü, Silivrispor, Salihli Belediyespor ve Alaşehir Belediyespor'da forma giydiğini vurgu yaptı. İzbilir, bir yıl aradan sonra şampiyonluk yaşadığı Salihli Belediyespor'a geri dönmekten çok mutlu olduğunu söyledi.
İzbilir, 2.kez şampiyonluk yaşamak için yeşil-beyazlı ekibe geri döndüğünü ifade etti.
(BA-ÖND-Y)

25.05.2017 17:46:08 TSI
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