YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akköprü Deresi çevresinde kamulaştırma çalışması

Akköprü Deresi çevresinde kamulaştırma çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Akköprü Deresinin 4. etap ıslah çalışmaları kapsamında dere kenarında bulunan 8 arsada kamulaştırma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında yapımına başladığı Akköprü Deresi rekreasyon ve yol çalışmalarında sona gelindi. İlk üç etabı tamamlanan projenin 4. ve son etabı için de çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, projede önemli bir sıkıntıyı kamulaştırma yaparak giderdi. Daire başkanlığınca yapılan kamulaştırmada, 3.035 metrekare içinde bulunan arsa, ev ve diğer müştemilatlar için hak sahiplerine toplamda 3 milyon 242 bin 767 TL bedel ödedi. Akköprü Deresinin 4. Etap rekreasyon ve yol çalışmalarının 2017 yılı içinde tamamlanarak halkın hizmete sunulması hedefleniyor.

(MSA-Y)



25.05.2017 17:46:19 TSI

NNNN

