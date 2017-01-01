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Vekaletnamelerdeki usulsüzlük seçimi iptal ettirdi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurulu oylama başlamadan iptal oldu. Oy kullanılmak üzere verilen vekaletnamelerde usulsüzlük olduğu iddiası üzerine bakanlık temsilcilerinin seçimi 1 Haziran tarihine ertelediği öğrenildi.

319 üyesi bulunan S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yeni başkanını seçme için hizmet binasında toplandı. 190 üyenin katıldığı ve mevcut başkan Mustafa Kemal Alacalı ile İslam Korkusuz, Cemal Araz ve İbrahim Susuzlu'nun kooperatif başkanlığı için aday olduğu olağan genel kurulda divan başkanlığına ise Ahmet Yüksel seçildi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bazı başkan adayları Bakanlık Temsilcisine oy kullanmaya gelemeyecek olan üyelerin yerine, oy kullanmak için verilen vekaletnamelerin düzenlenmesinde usulsüzlük olduğunu iletti. Bunun üzerine Bakanlık temsilcisi vekaletnamelerin düzenlenmesinde sıkıntı yaşandığı gerekçesi ile seçimleri gündem maddelerine geçilmeden ve oylama başlamadan iptal etti.

Öte yandan çoğunluk sağlanıp ilk toplantıda iptal olan Salihli S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kurul toplantısının ise 1 Haziran Perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

(BA-SC)



25.05.2017 17:46:27 TSI

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