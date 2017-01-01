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Çaldıran'da muhtarlarla istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında mahalle muhtarları ve kurum amirleri ile istişare toplantısı yapıldı.

Sosyal Hizmet Merkezi gösteri salonunda yapılan toplantıya 70 mahalle muhtarının yanı sıra 16 kamu kurum amiri katıldı. Toplantıda konuşan Tekin Dundar, ilçede daha güzel hizmetler yürütebilmek için muhtarlarla periyodik olarak her ay bir araya geldiklerini belirtti. Dundar, "İlçemizde halkımızın da desteğiyle inşallah gerekli hizmetleri hayata geçireceğiz. Halkımızın bizden talep ettiği hizmetlerin büyük bir kısmı için Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduk. Çaldıran'da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli, sağlam ve uygun fiyatlı konutların ilçemize kazandırılması için TOKİ yetkililerimizle ön görüşmelerimizi tamamladık. İlçemiz için gerekli çalışmalara hızlı bir şekilde başladılar. İlçemizde nitelikli konut ihtiyacı TOKİ ile beraber bir nebzede olsa giderilecek. İlçemize doğalgaz bağlantı hattı kurulması ve ilçemizin doğalgaz imkânından faydalanması için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı müsteşarımız, ilgili dağıtım firması ve diğer yetkililerle görüştük. İnşallah doğalgaz bağlantı hattı için gereken adımlar atılmaya başlandı ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli takibi yapacağız. Diğer bir husus ise; öğrencilerimizin, gençlerimiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu spor tesislerinin ilçemize kazandırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetkilileri ile görüşmeler yaptık. İlçemizde ihtiyaç duyulan spor tesislerinin yapılması için bu girişimlerimizin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması noktasında gerekli takipler ve çalışmalar devam edecektir. Merkez camimizin yıkılıp yerine daha kullanışlı ve modern bir camii yapılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene yeni camimizin temelini atıp iklim şartları elverdiği sürece inşaatı devam edecektir. Bu saydığımız hizmetlerin meydana gelmesi için bizim çabamız yeterli değil, bu durumda en büyük destekçimiz halkımız olacaktır. Doğalgaz ve TOKİ hizmeti halkımızın talep etmesiyle oluşacaktır" dedi.

Toplantı, Belediye tarafından verilen yemekle son buldu.

(MSA-Y)



25.05.2017 17:47:28 TSI

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