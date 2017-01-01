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Sanayiciler, Meslek Liseli öğrenci arıyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:50
Sanayiciler, Meslek Liseli öğrenci arıyor
Sanayiciler, Meslek Liseli öğrenci arıyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Sanayicilerin ihtiyacı olan nitelikli ara personel temini için ortaokul öğrencilerini Meslek Liselerinde okumaya teşvik etmek amacı ile Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim seferberliği başlatıldı.
Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çocuklarımızı Meslek Liselerine bekliyoruz. Gelecek Organize Sanayi bölgelerinde" konulu toplantı düzenlendi. Balıkesir Organize Sanayi Müdürü Mesut Eray öğrencileri Meslek Liselerine teşvik etmek ve bilgilendirmek üzere Balıkesir'deki okulları gezdiklerini belirterek, "Meslek Liselerinde öğrenciler mezun olduklarında teknisyen unvanı alacaklar, iş yeri açma belgesine sahip olacaklar, staj yaparken maaş alacaklar ve Üniversiteye girişte ek puan alarak, öğrencilikleri süresince bireysel sigortalı olarak tedavi hizmetlerinden faydalanabilecekler" dedi.
Toplantıda söz alan Şişe Cam Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren de sanayicilerin meslek lisesi mezunu ara elamanlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çalışmaktan hiç bir zaman korkmayınız. Hayaller bu yaşlarda başlar. Hayal kurunuz. Hayalinizi muhakkak başaracaksınız" dedi.
Meslek Liseleri'nin çok önemli olduğunu ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ise, "Öğrenci kardeşlerim okul tercihleriniz çok önemli. Geleceğinizi düşünerek karar verin. Balıkesir'in ticareti son 10 yılda çok arttı. Organize Sanayi Bölgesinde eğitime önem veriyoruz. Gençlere üç tavsiyem var. Birincisi hayatınızın bundan sonrası çok önemli hedefinizi belirleyin. Balıkesir'in geleceği için doğru tercihler yapın. Hedeflerinize koşarak ilerleyin" dedi.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur da, "Balıkesir OSB'ye sanayiciyi davet etmek için davet gönderirken, son zamanlarda büyük sanayicileri OSB'de kendileri yer arıyorlar. Balıkesir'de OSB'de 7 bin çalışanımız var. Çünkü siz öğrenciler bizim için değerlisiniz. Balıkesir gençliğine güveniyoruz. Balıkesir'in genç potansiyeli var. Sizlerden Meslek Liselerini tercih etmenizi rica ediyoruz. Bizim sanayimizde 5 tane Mühendise ihtiyacımız varken 55 tane Meslek Lisesi öğrencisine ihtiyacımız var. Siz mesleğe başlarken 5-0 önde başlıyorsunuz. Bu fabrikalarda siz çalışacaksınız. Meslek Lisesi bitince iş hayatınız başlayacak" şeklinde konuştu.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Meslek Lisesi memleket meselesi diye adım attık. Balıkesir düzeyinde samimi bir adım atmak için burada toplandık. Bir ilde Fen Lisesi, Anadolu Liseleri önemliyse, Meslek Liseleri de çok önemli. Ülkemizin istihdam politikalarında sizlerin bu tercihleri daha da etkili olacak. Meslek eğitimlerinin verilmesi vasıflı iş gücü yetiştirmektir. Mesleki eğitime önem veren ülkeler dünyada söz sahibi olacaklardır. Meslek eğitimin amacı işsizler ordusunu azaltacaktır. Meslek liseleri ülkemizi kalkındıracak ve hemde kendinize iyi bir gelecek sağlayacaksınız" dedi.
(HT-TS)

25.05.2017 17:50:33 TSI
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