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Sanatçıların denizaltı keyfi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Uluslararası Alanya Film Festivali için Alanya'da bulunan yabancı yönetmen, oyuncu ve gazeteciler denizaltı gezisine katıldı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Rus dili konuşulan ülkelerde sinema aracılığıyla tanıtım çalışmasını "Dostlar bir arada" sloganıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan gelen yönetmen, oyuncu ve gazeteciler günlük aktivitelerle Alanya güzellikleriyle tanıştırılıyor.



"Tanıtıma katkı sağladığımız için mutluyuz"

Yönetmen, oyuncu ve gazeteciler Türkiye'nin ilk, dünyanın 7'inci turizm amaçlı denizaltısı Nemo'ya binerek Alanya'nın sualtı güzellikleriyle tanışma fırsatı buldu. Yabancı basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği denizaltı gezisi renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren firma yetkilisi Doğucan Şahin, "Uluslararası Alanya Film Festivali'ne katılan yabancı misafirlerimiz belki hayatlarında ilk kez böyle bir deneyim yaşadılar. Özellikle basın mensupları Alanya'nın farklı bir yönünü görüntüleme fırsatı elde etti. Uluslararası alanda Alanya ve ülke tanıtımına böyle bir katkı sağladığımız için mutluyuz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 17:50:38 TSI

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