Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı 3. birleşimi yapıldı
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Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 3. Birleşimi Yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 3. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan'ın başkanlığında yapıldı. Yoklama ve açılışın ardından bir önceki toplantı tutanak özetinin meclis onayına sunulduğu toplantıda meclis gündeminde yer alan maddeler görüşüldü. Mecliste ayrıca gündeme sunulan maddeler komisyonlara havale edilirken, komisyondan gelen evraklar da görüşüldü.
Büyükşehir Belediye Meclisi 3. Birleşimine; İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Başkanları katıldı.
(HT
25.05.2017 17:51:25 TSI
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