ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Minik güreşçilerden büyük başarı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:54
Minik güreşçilerden büyük başarı

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Blelediyespor Minikler Güreş Takımı sporcuları Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıktı.
Altınova Belediyespor Minikler Güreş Takımı sporcularından Güven Can Türkoğlu 38 kiloda 11 Yaş Minikler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ikinci olurken, 42 kiloda Enes Olgun Grekoromende Türkiye üçüncüsü, serbeste ise Türkiye beşincisi oldu. 12-13 Yaş Bayan Minikler Şampiyonasında 29 kiloda Rüya Öztürk ise Türkiye ikincisi oldu.
Şampiyon güreşçiler hocaları Burak Kaya ve Semih Turgut, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Altınova ilçe Başkanı Hasan Zafer, Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti Altınova Gençlik Kolları Başkanı Resul Ayyıldız'ın da hazır bulunduğu ziyarette, minik güreşçileri ve hocaları tebrik eden Başkan Oral, beraberindekilerle birlikte sporculara çeşitli ödüller verdi.
(MM-MŞ)

25.05.2017 17:54:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yalova'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

YALOVA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Altınova Belediyesi'nden şehit ailelerine ücretsiz S plaka
YEREL

ALTINOVA BELEDİYESİ'NDEN ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ S PLAKA
Yalova Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL

YALOVA ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET HEYECANI
Oral, gençlerle piknikte buluştu
YEREL

ORAL, GENÇLERLE PİKNİKTE BULUŞTU
Direksiyonda kalp krizi geçiren tır şoförü öldü
YEREL

DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİREN TIR ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Oral, yeni belediye binasını tanıttı
YEREL

ORAL, YENİ BELEDİYE BİNASINI TANITTI
Altınova ÇPL 20 yaşında
YEREL

ALTINOVA ÇPL 20 YAŞINDA
Yalova Bahçeşehir masa tenisinde bir şampiyonluk daha elde etti
YEREL

YALOVA BAHÇEŞEHİR MASA TENİSİNDE BİR ŞAMPİYONLUK DAHA ELDE ETTİ
Muhammed Çiftlikköy'ün gururu oldu
YEREL

MUHAMMED ÇİFTLİKKÖY'ÜN GURURU OLDU
Yalova'da ekmeğe zam yok
YEREL

YALOVA'DA EKMEĞE ZAM YOK
Acil servislere akıllı sistem projesi Yalova'ya birincilik getirdi
YEREL

ACİL SERVİSLERE AKILLI SİSTEM PROJESİ YALOVA'YA BİRİNCİLİK GETİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!