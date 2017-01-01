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Minik güreşçilerden büyük başarı



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Altınova Blelediyespor Minikler Güreş Takımı sporcuları Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıktı.

Altınova Belediyespor Minikler Güreş Takımı sporcularından Güven Can Türkoğlu 38 kiloda 11 Yaş Minikler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ikinci olurken, 42 kiloda Enes Olgun Grekoromende Türkiye üçüncüsü, serbeste ise Türkiye beşincisi oldu. 12-13 Yaş Bayan Minikler Şampiyonasında 29 kiloda Rüya Öztürk ise Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyon güreşçiler hocaları Burak Kaya ve Semih Turgut, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Altınova ilçe Başkanı Hasan Zafer, Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti Altınova Gençlik Kolları Başkanı Resul Ayyıldız'ın da hazır bulunduğu ziyarette, minik güreşçileri ve hocaları tebrik eden Başkan Oral, beraberindekilerle birlikte sporculara çeşitli ödüller verdi.

(MM-MŞ)



25.05.2017 17:54:01 TSI

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