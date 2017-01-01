Şemdinli'de 'havale' eğitimi
(Fotoğraflı)
Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA) Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara havale rahatsızlığı konusunda eğitim verildi.
Özel Ters Lale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Şemdinli Engelsiz Yaşam Derneği ve Şemdinli Devlet Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği eğitim semireninde, vatandaşlara havale rahatsızlığı konusunda detaylı bilgiler verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminerde, görsel olarak havale geçiren çocuk, kadın ve erkeklere ilk müdahalenin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler aktarıldı.
(MSA-Y)
25.05.2017 17:54:30 TSI
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