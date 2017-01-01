ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şemdinli'de 'havale' eğitimi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:54
Şemdinli'de 'havale' eğitimi
Şemdinli'de 'havale' eğitimi

(Fotoğraflı)

Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara havale rahatsızlığı konusunda eğitim verildi.
Özel Ters Lale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Şemdinli Engelsiz Yaşam Derneği ve Şemdinli Devlet Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği eğitim semireninde, vatandaşlara havale rahatsızlığı konusunda detaylı bilgiler verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminerde, görsel olarak havale geçiren çocuk, kadın ve erkeklere ilk müdahalenin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler aktarıldı.
(MSA-Y)

25.05.2017 17:54:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Yüksekova il olmayı hak eden bir ilçe&quot;
YEREL

"YÜKSEKOVA İL OLMAYI HAK EDEN BİR İLÇE"
Hakkari'de mezuniyet töreni
YEREL

HAKKARİ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
Hakkari'de sigara kaçakçılığı
YEREL

HAKKARİ'DE SİGARA KAÇAKÇILIĞI
İstanbul'da Hakkarililer Konuk Evi yapılacak
YEREL

İSTANBUL'DA HAKKARİLİLER KONUK EVİ YAPILACAK
Hakkari'de Dünya Metroloji Günü
YEREL

HAKKARİ'DE DÜNYA METROLOJİ GÜNÜ
Hakkari'de et fiyatları cep yakıyor
YEREL

HAKKARİ'DE ET FİYATLARI CEP YAKIYOR
Yüksekova'da il olma heyecanı
YEREL

YÜKSEKOVA'DA İL OLMA HEYECANI
Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni
YEREL

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!