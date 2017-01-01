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Manavgat Belediyespor'da Harun Aydoslu dönemi



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ANTALYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'e ( BAL) şampiyon olarak çıkan Manavgat Belediyespor'un yeni hocası Harun Aydoslu oldu.

Bölgesel Amatör Lig'e şampiyon olarak çıkan Manavgat Belediyespor'da, revizyon dönemine Harun Aydoslu ile girildi. Süper Amatör Lig'te grubundan şampiyon olarak çıkan ve yeni sezonda 3. Lig parolası ile sahaya çıkacak olan Manavgat Belediyespor, Osmaniyespor'u şampiyon yaparak Süper Toto 3. Lig'e çıkartan Harun Aydoğdu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önceki kariyerinde Kırıkkale Spor'da 2. ve 3. Lig'te mücadele eden Harun Aydoslu'nun yardımcılığını Baykal Kan ve Mehmet Toman yapacak. Manavgat Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenin'de konuşan UEFA Pro Lisanslı hoca Aydoslu, Manavgat Belediyespor'u şampiyon yapmak için çalışmalara bir an önce başlayacaklarını ifade etti. Kontratı imzaladıktan sonra düşüncelerini ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyespor'u layık olduğu yere getirmek için çalışmaları ara vermeden devam edeceklerini ifade etti. Başkan Sözen, " Yeni sezonda Manavgat Belediyespor'umuzu layık olduğu yere getirmek için çalışmalarımıza başladık. Hocamızın Manavgat Belediyespor'umuza hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 17:55:11 TSI

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