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Adıyaman Belediyesi, hastane önünde iftar çadırı kuruyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine il dışından yada il merkezinden gelip kalmak zorunda olan vatandaşlar için iftar çadırı kuracak.

Ramazan ayının manevi havasının Adıyaman'da daha iyi teneffüs edilebilmesi için dört bir koldan çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, 'Hısn-ı Mansur da Ramazan Akşamları' etkinliklerinin yanında Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun talimatıyla hastane de yatan hasta ve onlara refakat eden yakınları için Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuracak. Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hemen karşısında bulunan Adıyaman Belediyesine ait otoparkta kurulacak olan iftar çadırında her gün hasta ve hasta yakınları için iftar yemeği verileceğini söyleyen yetkililer, amaçlarının hasta ve hasta yakınlarının da Ramazan'ın tadına erişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri ayrıca, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yaşanabilecek sorun ve sıkıntılarda 153 numaralı telefondan istek, talep ve şikayetlerde bulunulabileceğini hatırlattı.

(CK-SD-Y)



25.05.2017 17:59:04 TSI

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