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"Türkiye Edebiyatı'nda Avrupa" konuşuldu



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından Ruhi Yılmaz Sanat Evi'nde "Türkiye Edebiyatında Avrupa" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların Türkiye ve Avrupa arasındaki yakınlaşmayı arttırdığını, aslında Türkiye'nin de Avrupa'nın bir parçası olduğunu ortaya koyduğunu anlattı.

Açılış konuşmasının ardından söz alan yazar ve şair Serkan Türk, kendisinin de Avrupa'da çalışmalar yaptığını kaydederek Avrupa ülkelerinde yaşayan pek çok Türk yazarın olduğunu ve bazı Türk yazarların kitaplarının o ülkelerde milyonlar sattığını vurguladı. Türk, yurt dışında yaşayan yazarların aslında Türkiye'nin birer temsilcileri olduğunu da anlatarak, bu durumun öneminin herkes tarafından bilinmesi gerektiğine işaret etti. Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli yazarların işlediği meselelerin genellikle gurbet, vatan gibi konulara odaklandığını da dile getiren Türk, bu kavramların dışına çıkıp uluslararası alanda etkili eserler veren yazarlar olduğunu da söyledi.

Türk, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk yazarların, Türkiye'de yaşayan yazar ve şairlerin eserlerini yaşadıkları ülkelerdeki dillere çevirdiklerini de vurgulayarak, edebiyat alanındaki bu olanağın çok güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini, bu desteğin ülkemizin algısı anlamında dünyada olumlu bir yansıması olacağını da kaydetti.

(OK-ÖS-Y)



25.05.2017 18:01:23 TSI

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