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Malatya'da Prof.Dr. Belirgen'e yapılan saldırı kınandı



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MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yönetimi ve doktorlar, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Belirgen'in silahlı saldırıya uğramasını kınadı.

Turgut Özal Tıp Merkezi girişinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'ın da katıldığı bir basın toplantısı ile yapılan saldırı kınandı. Rektör Kızılay, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Belirgen'in makam odasında uğradığı silah saldırı sonucu hayattı kaybettiğini anımsatarak "Malatya İnönü Üniversitesi olarak saldırıyı kınıyoruz. Prof. Dr. Mehmet Sait Belirgen'in mekanı cennet olsun" dedi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ise herkesi derinden üzen acı bir olayı paylaşmak ve kınamak için toplandıklarını belirterek, "Böyle vahşice bir olayı telin ederek kınıyorum. Hayatını, hayat kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarının hayatına son verme girişimi hiçbir şekilde açıklanamaz ve kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Zaman sınırlaması olmadan 7 gün 24 saat çalışan ve kendi yaşamından, hatta sağlığından fedakarlık yapan sağlık çalışanlarının zaman zaman serseri kurşunlara maruz kaldığını belirten Parlakpınar, "Alınacak idari tedbirler için biz elimizden geleni en kısa sürede yapacağız. Düzenlenmesi gerektiğine inandığımız adli tedbirlerin ise kesinlikle caydırıcı olması gerekmektedir. Yaşadığımız bu son olay, her bir sağlık çalışanımızın hayatının risk altında olduğunu bir kez daha maalesef gözler önüne sermiştir. Son olarak, mevzubahis olan konu ilgili tüm hastane yöneticilerimizin genel sorunudur. Dolayısı ile tüm çalışanlarımızı ve bizden alacaklı konuma geçen tüm kurum ve kuruluşları yakından ilgilendiren Üniversite hastanelerinin borçları konusunda devletimiz nezdinde sürdürülebilir iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi olarak tekrar merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar, başta merhumun tüm mesai arkadaşları ve biz sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum " şeklinde konuştu.

Kınama açıklamasına Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları da katıldı.

(CÖ-SD-Y)



25.05.2017 18:01:54 TSI

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