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Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği'nden Başkan Eşkinat'a ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Hüseyin Bayol, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a dernek faaliyetlerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bayol, ziyarette Başkan Eşkinat'a plaket takdim ederken, Eşkinat ise Bayol'a Rodosçuk isimli kitabı hediye etti. Eşkinat, Bayol'a, Süleymanpaşa Belediyesi Yayınları tarafından basılan ilk kitap olan ve Tekirdağ'ın bir dönemine ışık tutan Rodosçuk kitabını okumalarını tavsiye etti.

Yaklaşık 40 dakika süren ziyarette Eşkinat ile fikir alışverişinde bulunan Bayol, Eşkinat'a katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Eşkinat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Süleymanpaşa Belediyesi olarak sivil toplum örgütlenmelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

(YG-Y)



25.05.2017 18:02:00 TSI

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