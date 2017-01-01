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'Emin adımlarla sağlıklı eğitimler' projesi start aldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Verimlilik, Kalite ve Ar-Ge Birimi tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı'na başvurulan 'Emin adımlarla sağlıklı eğitimler' isimli proje destek almaya hak kazandı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz'ün İpekyolu Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanması ile süreç başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Öz, "Emin adımlarla sağlıklı eğitimler' isim projesi kapsamında, genel sekreterlik ve birliği bağlı sağlık tesislerimizde Eğitim Biriminde görev yapan personellerimize yetişkin eğitmenliği ile ilgili yetkinlik, eğitim yönetimi, eğitimcinin temel özellikleri, eğitim sunumlarının hazırlanması ve örnek sunum hazırlanması konularında bilgi verilmesi planlanmaktadır. Böylelikle katılımcıların, eğitimcilik becerilerini daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini rahatlıkla yürütebilir hale gelmesi sağlanacaktır. 'Emin adımlarla sağlıklı eğitimler' projesine yapacakları katkılardan dolayı İpekyolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederiz" dedi.

(CK-SD-Y)



25.05.2017 18:02:26 TSI

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