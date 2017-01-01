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Samsat'ta hububat hasadı başladı



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 yılı hububat hasat sezonu başladı.

Samsat ilçesinde özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hububatta verim artışına neden oldu. Samsat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil İbrahim Demir, 2017 yılı hububat hasat sezonunun başladığını ve ilkbahar aylarında yağışların bol olmasından dolayı genel anlamda verimin yüksek olduğunu ifade etti. Müdür Demir, "Bu sene Samsat ilçemizde yaklaşık 50 bin dönüm buğday ve arpa ekimi gerçekleşti. Bugün itibari ile biçimi yapılan arpa ekili alanlarda verim artışlarının yüksek olduğu gözlenmektedir. Hasat mevsiminin başında olmamız nedeni ile bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Çiftçilerimizin biçerdöverle ürünlerini biçtirdiği operatörler ile sözleşme imzalamaları ve belgesi olmayanların biçerdöver kullanmalarına izin vermemeleri çok önemlidir. İlçe Müdürlüğümüz görevlileri sürekli sahada olacaklardır. Makine kontrolleri yaptıkların şikayetler bu elemanlarımıza bildirilmelidir. Bu yıl dane kaybının en aza indirilmesi için yoğun çalışmalarımız olacak. Çiftçilerimiz de bizlere bu konuda yardımcı olmaları gerekir. Bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

(FÇ-SD-Y)



25.05.2017 18:04:40 TSI

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