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Tetkik sonuçlarında SMS dönemi başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kahta Devlet Hastanesinde patoloji tetkikleri yapılan ve sonucunun çıkmasını bekleyen hastalara yönelik SMS ile bilgilendirme uygulaması başladı.

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kahta Hastane Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, "Patoloji laboratuvarımızda biyopsi, sitoloji sonuçları yaklaşık 5-10 günlük değerlendirmeler ardından tamamlanmaktadır. Bu süreçte hastalarımız sonuçlarının çıkıp çıkmadığını telefon ile veya hastaneye gelerek takip etmek zorunda kalıyordu. İlgili birimlerimizin koordineli çalışmaları sonucunda sistemimize entegre ettiğimiz bu uygulama ile hastalar sonuçları çıkmadan hastaneye gereksizce gelmemiş olacaklar. Bundan böyle sonuçlar ilgili hekim tarafından onaylandığı gibi hastalarımıza sonucunun çıktığı bildirilmekte ve sonucunu alması için hastaneye davet edilmektedir" dedi.

Uygulamaya başlandığından bu yana patoloji raporlarını almaya gelen hasta sayısında belirgin bir artış yaşandığını ifade eden Patoloji Uzmanı Dr. Erhan İşler ise, "Genellikle hastaların inisiyatifine bırakılan sonuç takipleri, SMS uygulaması ile hastanemizce yürütülmektedir. Uygulama ile hastalarımıza patoloji sonuçlarının çıkış zamanları ile ilgili bilgilendirme yapmaktayız. Bu uygulamanın iki önemli getirisini yaşıyoruz. Hastalarımız hem tetkik işlem süreci ile ilgili bilgi edinerek raporunu ilgili hekime yorumlatması gerektiğini öğreniyor, hem de zaman, enerji ve iş gücü kaybı önleniyor" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



25.05.2017 18:05:47 TSI

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