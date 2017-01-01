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Başkan Kafaoğlu, çocukluk yıllarına döndü



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Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Plevne İlkokulu'nun Değirmen Boğazı'nda düzenlediği 1. Çocuk Bahar Şenliğine katıldı. Çocukların oynadığı tüm oyunlara katılan Kafaoğlu adeta çocukluk yıllarına geri döndü.

Plevne İlkokulu'nun düzenlediği 1. Çocuk Bahar Şenliği gerçekleşti. Şenliğe onur konuğu olarak katılan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Kafaoğlu ardından ip atladı, istop oynadı ve müzik dinledi. Plevne İlkokulu Müdürü İsmail Altınsoy ve okul yönetimi ile veliler Başkan Zekai Kafaoğlu'nun kendi programlarına dahil olmasından dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, destekleri için teşekkür ettiler.

Etkinliğe katılan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Zekai Kafaoğlu ise, "Çocuklarımız bir yıldan bu yana eğitim-öğretim gördü. Öğrencilerimiz aile havasında veliler ve öğrencilerin katılımları ile piknik yaptılar. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Öğrencilerimiz daha iyi şartlarda ve donanımlı yetişmesi lazım ki muassır medeniyetler seviyesine ulaşalım. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşabilelim. Çocuklarımızın okuması bizim servetimizdir. Bir olursak beraber olursak başaramayacağımız iş yok. Altıeylül olarak büyük bir aileyiz, Plevne İlkokulu da büyük bir aile oldu. İyi bir yaz dönemi başlayacak. Çocuklarımız yaz döneminde oynayacaklar, eğlenecekler ama kitap en iyi dostumuzdur. Bengi Projesi kapsamında öğrencilerimiz tatilde kitap okumalılar" dedi.

(TS)



25.05.2017 18:10:06 TSI

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