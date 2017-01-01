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İnönü'de 3'ncü Geleneksel Gençlik Şöleni düzenlendi



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından bu yıl 3'ncü Geleneksel Gençlik Şöleni düzenlendi.

Şölene; İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İlçe Belediye Başkan Vekili Ali Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kamu kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şenlik kapsamında yapılan 300 metre koşu yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ödülleri verildi. Maratonun sonundaki ipi ilk göğüsleyen erkeklerde Ömer Deniz olurken, kızlarda ise Semanur Bütün birincilik madalyasını boynuna taktı.

Etkinlik boyunca oyunlar oynandı ve şarkılar söylendi. Program kapsamında davetlilere yapılan ikramlarla şölen son buldu.

(ÇAĞ-MET-Y)



25.05.2017 18:15:10 TSI

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