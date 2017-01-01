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Yenice kent parkın temeli atıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yenice Kent parkın temeli törenle atıldı.

Yenice'de düzenlenen temel atma törenine Başkan Nihat Çiftçi'nin yanı sıra muhtarlar, STK temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 106 bin metre kare üzerinde yaptırılan Yenice Kent Park içerisinde Piknik masası, Adet kamelya, Çeşme, oyun grubu, takım fitness grubu ve yürüme Yolları yapılarak bölge halkının hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Eyyübiye ilçesinde bulunan Yenice bölgesinde 106 dönümlük arazide mesire alanı projesi uyguladıklarını belirten Çiftçi, "Kısa süre önce hazırlıklarını yaptığımız Yenice Kent Parkının temelini atıyoruz. 150 gün süre içerisinde parkın yapımını tamamlayarak Eyyübiye ilçemize kazandıracağız. Her ilçemizde mesire alanı uygulamasına geçerek tüm ilçelerimizde mesire alanlarını yapmayı hedefliyoruz. Bakanımız, Milletvekillerimiz, teşkilatımız, muhtarlarımız, STK'larımız ve meslek gruplarımızla Şanlıurfa'nın gelişmesi için çalışıyoruz" diyerek Yenice Kent Parkın Eyyübiye ilçesine hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İl Başkan Yarımcısı Cemil Çadak, Bölge muhtarların konuşmalarının ardından parkın temeli atıldı.

(AK-SD-Y)



25.05.2017 18:19:11 TSI

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