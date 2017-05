YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'li Erdem'den CHP'li Baydar'ın ölüm iddialarına cevap

AK Parti'li Erdem'den CHP'li Baydar'ın ölüm iddialarına cevap



AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar'ın TBMM genel kurulunda Aydın'daki ölüm istatistikleriyle ilgili yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "TBMM'de MHP Grup önerisi üzerine yapılan görüşmeler sırasında söz alan CHP Aydın Milletvekili Sayın Metin Lütfü Baydar konuşmasında 'TÜİK'in 2017 yılı açıklamasına göre Aydın, Türkiye'de dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin en fazla olduğu 3'üncü ildir. Yine, Aydın'da kansere bağlı ölümler son on yılda Türkiye ortalamasının 2 katından fazladır' ifadelerine yer vermiştir. Ancak bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır zira TÜİK 2016 yılı istatistiklerine göre Türkiye genelindeki ölümlerin yüzde 19,7 kanser kaynaklı iken Aydın ilindeki ölümlerin yüzde 17,3 kanser kaynaklıdır. Sayın Baydar'ın 'Aydın'da kansere bağlı ölümler son on yılda Türkiye ortalamasının 2 katından fazladır' ifadesinin TÜİK rakamlarıyla bir alakası olmayıp, Aydın Tabip Odası'nın iddiasıdır" dedi.



Büyük Menderes Nehrinin kirliliğini önleyecek olan atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesislerinin bir an evvel yapılması gerektiğine işaret eden Erdem, "2872 sayılı Çevre Kanununun geçici 4'üncü maddesi ile bu tesislerin yapımı ve işletmesi görevi yerel yönetimlere verilmiş olup Aydın Büyükşehir Belediyesinin yasanın öngördüğü arıtma tesislerini ivedilikle hayata geçirmesi Aydınımız için elzemdir. Bu gibi hassas konularda toplumu doğru bilgilendirme sorumluluğuna sahip olmak durumunda olan politikacıların ve STK ların toplumu ispat edilmemiş iddialar yerine somut ve gerçek bilgilerle aydınlatması gerektiğine olan inancımı belirtirken bahsi geçen görüşmelerle alakalı TBMM tutanaklarını kamuoyumuzun bilgilerine sunuyorum" diye konuştu.

25.05.2017 18:19:54 TSI

